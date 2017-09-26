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МЧС: во второй половине недели в Беларуси ожидаются ночные заморозки

26.09.2017 - 16:04

Новости Беларуси. Первые заморозки придут в Беларусь, начиная с ночи 26 сентября.

По информации МЧС Беларуси, в ночь с 26 на 27 сентября по востоку страны в отдельных районах на почве ожидаются заморозки от 0 до -2 градусов.

В остальные будние дни нынешней недели также прогнозируются ночные заморозки. Ночью 28 и 29 сентября на почве и местами в воздухе ожидается температура от 0 до -3 градусов.

Как сообщает Гидрометеоцентр, в Минске в ночные часы 28-29 сентября (четверг-пятница) в окрестностях города на почве ожидаются заморозки до 0, -2°C.

Последние дни в Беларуси выдались теплыми – здесь подробнее.

Фото: twitter.com/112by

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