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Минчанин продал квартиру, деньги вложил в приобретение облигаций. Как в Бобруйске пытались построить финансовую пирамиду

03.01.2018 - 14:25

Новости Беларуси. Финансовую пирамиду пытались построить в Бобруйске. Руководители двух частных предприятий занимались незаконным выпуском ценных бумаг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тираж составил 100 тысяч валютных облигаций. За каждую просили 10 долларов и обещали покупателям хорошие дивиденды: 15 % годовых. Желающих приобрести облигации оказалось немало. Три десятка человек, в основном это жители Минска, поддались искушению получить легкие деньги. Возвращать средства вкладчикам предприниматели собирались по принципу финансовой пирамиды.

Александр Шаройкин, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области:
Были у них и физические лица, которые приобрели облигации на значительные суммы. Один из жителей города Минска продал собственную квартиру за 30 тысяч долларов и все денежные средства вложил в приобретение облигаций. До настоящего времени проценты по облигациям не выплачены и стоимость самих облигаций ему не возвращена. Для погашения процентов по облигациям планировался выпуск новых облигаций, за счет продажи которых планировалось погасить проценты и основной долг по ранее выпущенным облигациям.

В отношении предпринимателей прокуратура Бобруйска возбудила уголовное дело по статье «Незаконный выпуск ценных бумаг». Подозреваемым может грозить до двух лет лишения свободы, свою вину они не признают.

Минчанин продал квартиру, деньги вложил в приобретение облигаций. Как в Бобруйске пытались построить финансовую пирамиду

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