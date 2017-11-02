На 42-летнего мужчину обрушилась железобетонная плита в Климовичском районе

Новости Беларуси. При самостоятельной разборке конструкций в неэксплуатируемом здании кормоцеха свинарника в Климовичском районе на мужчину упала железобетонная плита. Инцидент произошел 1 ноября.
По информации МЧС, 42-летний мужчина получил травму ноги – у него оказалась сломана берцовая кость. Для извлечения пострадавшего из-под обвала понадобилась помощь сотрудников МЧС. Мужчину госпитализировали.
Фото: МЧС
В этот же день в Могилеве в недостроенном здании бетонная плита обрушилась на двоих школьников. Один мальчик погиб, а второй был госпитализирован с тяжелыми травмами.
Владелец здания, на территории которого погиб мальчик, был задержан – здесь подробнее.