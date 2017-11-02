новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

На 42-летнего мужчину обрушилась железобетонная плита в Климовичском районе

02.11.2017 - 18:42

Новости Беларуси. При самостоятельной разборке конструкций в неэксплуатируемом здании кормоцеха свинарника в Климовичском районе на мужчину упала железобетонная плита. Инцидент произошел 1 ноября.

По информации МЧС, 42-летний мужчина получил травму ноги – у него оказалась сломана берцовая кость. Для извлечения пострадавшего из-под обвала понадобилась помощь сотрудников МЧС. Мужчину госпитализировали.

Фото: МЧС

В этот же день в Могилеве в недостроенном здании бетонная плита обрушилась на двоих школьников. Один мальчик погиб, а второй был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Владелец здания, на территории которого погиб мальчик, был задержан – здесь подробнее.

Фото: МЧС

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В индийском штате Тамилнад обрушилось здание транспортного депо
В индийском штате Тамилнад обрушилось здание транспортного депо
В индийском Бангалоре обрушился жилой дом: известно о 6 погибших
В индийском Бангалоре обрушился жилой дом: известно о 6 погибших
После обрушения стен кинотеатра на торговые ряды в Балашихе организована специальная проверка
После обрушения стен кинотеатра на торговые ряды в Балашихе организована специальная проверка
Обрушение трибун в цирке-шапито в Заславле: одна из пострадавших до сих пор под наблюдением медиков
Обрушение трибун в цирке-шапито в Заславле: одна из пострадавших до сих пор под наблюдением медиков
В России стена бывшего кинотеатра обрушилась на торговые ряды: пострадали 10 человек, в том числе ребенок
В России стена бывшего кинотеатра обрушилась на торговые ряды: пострадали 10 человек, в том числе ребенок
Обрушение трибуны в цирке-шапито в Заславле: все пострадавшие выписаны из больницы
Обрушение трибуны в цирке-шапито в Заславле: все пострадавшие выписаны из больницы
Зрительские трибуны обрушились в цирке в Заславле: кадры с места ЧП
Зрительские трибуны обрушились в цирке в Заславле: кадры с места ЧП
Трехэтажное здание обрушилось в Индии: под завалами могут находиться до 35 человек
Трехэтажное здание обрушилось в Индии: под завалами могут находиться до 35 человек
Все новости по теме Обрушение дома
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru