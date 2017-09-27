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На общую сумму 24 тысячи рублей: 25-летний белорус контрабандой ввез в страну почти 5000 литров спирта

27.09.2017 - 10:37

Новости Беларуси. В Бобруйске задержали крупную партию спирта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 Контрабанду (а это почти 5000 литров) перевозил 25-летний житель Кировского района.

Как выяснили оперативники, продукция предназначалась для дальнейшей перепродажи через нелегальные торговые точки. К слову, этот водитель уже второй раз попадает в фокус правоохранителей.

Ольга Чапуркина, инспектор Бобруйского межрайонного отдела департамент финансовых расследований:
Указанная продукция на общую сумму 24 тысячи рублей была изъята. Ответственность за данное правонарушение предусматривает штраф от 10 до 100 базовых величин. В настоящее время проводится проверка.

Проблема нелегального ввоза алкогольной продукцию из России в Беларусь не теряет актуальности.

Оперативники регулярно зажигают красный свет перед контрабандистами. Чаще всего под видом пищевого спирта везут медицинский антисептический раствор, который потом по сходным ценам реализуют на черном рынке.

На общую сумму 24 тысячи рублей: 25-летний белорус контрабандой ввез в страну почти 5000 литров спирта
На общую сумму 24 тысячи рублей: 25-летний белорус контрабандой ввез в страну почти 5000 литров спирта
Фото. На общую сумму 24 тысячи рублей: 25-летний белорус контрабандой ввез в страну почти 5000 литров спирта
На общую сумму 24 тысячи рублей: 25-летний белорус контрабандой ввез в страну почти 5000 литров спирта
Фото. На общую сумму 24 тысячи рублей: 25-летний белорус контрабандой ввез в страну почти 5000 литров спирта
На общую сумму 24 тысячи рублей: 25-летний белорус контрабандой ввез в страну почти 5000 литров спирта
Фото. На общую сумму 24 тысячи рублей: 25-летний белорус контрабандой ввез в страну почти 5000 литров спирта

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