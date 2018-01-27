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«Наши клиенты находятся под надежной защитой». Завод газовых котлов «Victory» получил звание «Бренд года»

27.01.2018 - 18:26

Новости Беларуси. В Беларуси подвели итоги профессионального конкурса «Бренд года». Этого звания удостоились десятки компаний: от производителей продуктов питания до производства отопительного оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маркетологи оценивали стратегии, а сотни потребителей выбирали качество. Могилевский завод «Виктори», который более 8 лет производит котлы и газовое оборудование, в числе победителей.

Конкурс «Бренд года» в 17 раз отмечает лучшие компании и предприятия. Основная суть в том, чтобы выбрать бренд по оценке самих покупателей и маркетинговых исследований. Завод отопительного оборудования Victory клиенты и международное жюри оценили высоко.

Владимир Сысун, директор ООО «Завод отопительного оборудования «Victory»:
Начинали мы с производственных газовых отопительных котлов, сегодня выросли до довольно серьезной инженерной компании. Развили новые направления – это производство и модернизация котельных мощностью до 2 МВт, более высокий уровень, чем просто бытовые котлы. Это за счет наших специалистов, аттестованных, лицнзированных

Завод отопительного оборудования «Виктори» 8 лет конкурирует с ведущими производителями бытовых котлов. Европейское качество по белорусским ценам – не просто слоган завода. Здесь наладили производство всей линейки газового отопительного оборудования, от небольших для дачных домиков до котлов для производственных помещений.

Евгений Купцова, начальник отдела маркетинга и розничных продаж ООО «Завод отопительного оборудования «Victory»:
Мы работаем напрямую с европейскими поставщиками. С учетом этого мы можем предложить конкурентную цену. Комплектующие у нас из Италии, Германии.

Перед продажей оборудование проходит полный испытательный цикл, а покупатель получает пять лет честной гарантии. За качество ручаются – котел не подведет даже в самые лютые морозы.

Юлия Батранец, специалист отдела продаж ООО «Завод отопительного оборудования «Victory»:
Мы предлагаем круглосуточное сервисное обслуживание. Наши клиенты находятся под надежной защитой наших сервисантов, которые находятся по всей Республике Беларусь, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Еще одно преимущество – котел под брендом «Виктори» можно приобрести в рассрочку до шести месяцев, либо по льготному кредиту под 3 % на два года.

Виталий Черный, главный инженер проектов ООО «Завод отопительного оборудования «Victory»:
Всем нашим клиентам, юридическим и физическим лицам, мы предлагаем комплекс работ под ключ. Выполнение строительно-монтажных работ. И как завершающий этап – пуско-наладочные работы по объекту.

Ведущий производитель отопительного оборудования в Беларуси свой статус подтверждает многочисленными наградами. Среди них не только «Бренд года» но и «Лучший строительный продукт» и «Народная марка».

«Наши клиенты находятся под надежной защитой». Завод газовых котлов «Victory» получил звание «Бренд года»

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