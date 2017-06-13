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Наталья Подольская приехала на выпускной родного брата в Могилев: фотофакт

13.06.2017 - 17:26

Новости Беларуси. Певица Наталья Подольская посетила церемонию вручения аттестатов выпускникам в Лицее Белорусско-Российского университета. Именно это учебное заведение в нынешнем году закончил ее брат Андрей.

Вместе с сестрой Юлианой певица пришла поздравить и поддержать брата. На своей странице в социальной сети исполнительница выложила фото, где написала : «Вот так летит время... наш младший братик сегодня выпускник. Мы поверить не можем».

Фото: nataliapodolskaya

Такое же фото выложила и сестра Натальи – Юлиана, под которым девушка написала: «Наш маленький большой брат выпускник!!! Даже не верится!»

В тот же день Наталья опубликовала фотографию, где она, ее сестра и брат держат аттестат выпускника. «Выпустили наше солнышко. Дальше поступление... но аттестат 9,5 из 10 так что мы с @yuliana_pod в тебе не сомневаемся», – написала певица.

Фото: nataliapodolskaya

Сам выпускник поделился с подписчиками двумя фотографиями с торжественного события. На одной он был запечатлен с мамой, а на втором с другом.

Мамуля, а ведь недавно вела меня в первый класс... Всего лишь 11 лет назад♥️♥️♥️ Фото: a.podolskiy_

a.podolskiy_

145 тысяч белорусских выпускников простились со школой 10 июня – здесь подробнее.

Фото: nataliapodolskaya

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