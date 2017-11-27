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Не хочешь проблем – заплати: группа контролеров в Бобруйске 3 года вымогала взятки у водителей и кондукторов

27.11.2017 - 22:35

Новости Беларуси. Контролеры Бобруйского автопарка ответят перед судом. По версии следствия, они организовали преступную группу, которая в течение трех лет вымогала взятки у водителей и кондукторов автобусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По уголовному делу проходят пять человек.

Контролеры брали деньги, чтобы не проверять маршруты. А те, кто отказывался платить, подвергались особо тщательной проверке.

Юрий Прокопенко, СТВ:
Водители, приезжавшие в Бобруйск, точно знали: не хочешь проблем – заплати. Участники организованной группы контролировали прибытие в город автобусов пригородных, междугородних и международных маршрутов. Дело было поставлено на поток.

По версии следствия, водители и кондукторы приносили контролерам деньги, а контролеры в свою очередь вносили в путевые листы и наряды сведения о проверках. Понятно, что никаких проверок на самом деле не было. Деньги контролеры делили между собой поровну. Размеры взяток вроде и небольшие – несколько рублей, плюс-минус в зависимости от маршрута. Но за три года набежала приличная сумма.

Оксана Соленюк, официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области:
Всего фигуранты уголовного приняли в качестве взяток денежные средства на общую сумму более 20 тысяч рублей от 114 водителей и кондукторов. А сумма, выплаченная им в качестве премий за работу, которая ими фактически не выполнялась, составила более 3000 рублей.

А вот водители, которые отказывались давать взятки контролерам, подвергались особо тщательной проверке. Всего следствие установило 116 эпизодов преступной деятельности обвиняемых. Водители и кондукторы, дававшие взятки, от уголовной ответственности освобождены, поскольку охотно сотрудничают со следствием. А предприятию «Могилевоблавтотранс» предписано принять меры, чтобы впредь такое не повторилось.

Николай Антусов, заместитель генерального директора по перевозкам ОАО «Могилевоблавтотранс»:
Что мы предприняли уже по факту совершения. Первое – провели полную аттестацию каждого работника. Очень сложно, коллектив более 3000 человек. У нас 543 маршрута, и отследить очень сложно – это такая тонкая сфера. Поэтому было принято решение оснастить их технически. То есть мы будем к нашей системе «Азимут» подключать навигаторы контролерам, и они будут у нас полностью на виду.

Всего по уголовному делу проходят пять контролеров.

Расследование завершено. Материалы следствия переданы в суд.

Юрий Прокопенко:
На их имущество наложен арест. Действия контролеров квалифицированы сразу по трем статьям – мошенничество, совершенное в особо крупном размере, получение взятки группой лиц и злоупотребление служебными полномочиями. Максимальное наказание по одной из статей предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

Не хочешь проблем – заплати: группа контролеров в Бобруйске 3 года вымогала взятки у водителей и кондукторов

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