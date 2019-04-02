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«Нужен человек аккуратный, с холодной головой, но горячим сердцем и чистыми руками». Назначен председатель Шкловского райисполкома

02.04.2019 - 14:00

Новости Беларуси. Президент согласовал на должность председателя Шкловского райисполкома Александра Титка, который до этого времени работал в структуре МЧС и руководил Хойникским районом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства подчеркнул, что такой профессиональный опыт поможет в решении многих проблем. А Шкловскому району отведена особая роль не только в Могилевской области, но и в стране в целом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларуси: 
Вы поработали здесь, знаете ситуацию, обстановку, систему управления на высоком уровне. Надеюсь, работая в такой военной, можно сказать, организации, вы поднаторели в плане дисциплины и порядка – в том, чего нам не хватает в сельском хозяйстве, в частности в Шкловском районе.

Шкловский район – один из ведущих районов не только в Могилевской области, но и в стране в целом. Да, это в какой-то степени экспериментальная площадка для развития сельского хозяйства в будущем. Таким и останется Шкловский район. Там в плане организации района сделано, на мой взгляд, все. Может быть, полшага надо будет сделать, если в этом будет необходимость, в плане оптимизации, организации сельскохозяйственного производства в масштабах района.

Но всегда Могилевщина и Шкловский район страдали отсутствием дисциплины. Не хочу сказать, что там кадры хуже, чем где-либо, ни в коем случае, там грамотные люди, но ответственности, дисциплины не хватало всегда. Поэтому там нужен человек аккуратный, с холодной головой, но горячим сердцем и, самое главное, чистыми руками.

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Ранее, как результат кадровых решений, которые последовали после рабочей поездки главы государства в Могилевскую область, исполнение обязанностей председателя Шкловского райисполкома было возложено на помощника Президента – инспектора по Могилевской области. Александр Лукашенко накануне подписал указ об отставке Геннадия Лавренкова, который работал в этой должности.

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Новости 24 часа

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