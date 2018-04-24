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«Нужно дать больше свободы руководителям». Послание Президента обсудили на предприятии в Могилёве

24.04.2018 - 17:29

Новости Беларуси. В Послании были слова, адресованные каждому из нас и каждый в праве сделать вывод, каким быть его будущему и будущему всей нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внимательно за трансляцией из Дома правительства следили представители частного бизнеса. Это предприятие в Могилеве по собственной уникальной разработке выпускает комплектующие для двигателей. Около 80 % идет на экспорт. И чтобы расширить рынки за последний год построили еще два новых цеха.

Здесь полностью согласны с утверждением Президента, что зарплата должна напрямую зависеть от эффективности организации производства, а бизнес не нуждается в лишней опеке со стороны государства.

Андрей Бодяко, заместитель директора унитарного предприятия «Технолит»:
Очень понравился тезис о том, что к 2020 году мы должны получить новую экономику, которая будет дружелюбна к бизнесу. Понравился тезис о том, что нужно дать больше свободы руководителям предприятий, потому что они несут ответственность за результат на местах. О том, что зарплата должна быть напрямую привязана к эффективности работы предприятия, чтобы не платить незаработанные деньги. Потому что это разбалтывает экономику в целом, и людей в частности.

«Нужно дать больше свободы руководителям». Послание Президента обсудили на предприятии в Могилёве

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