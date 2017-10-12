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Осужденный Владислав Казакевич напал на контролеров Шкловской колонии

12.10.2017 - 16:14

Новости Беларуси. Утром 12 октября осужденный Владислав Казакевич, который в октябре 2016 года напал на посетителей торгового центра, попытался совершить нападение на контролеров в Шкловской колонии.

По информации МВД, Казакевич отбывает наказание в ИК-17 в Шклове. При выводе Казакевича на прогулку, во время досмотра сработал метеллодетектор в области левого рукава.

Молодому человеку предложили сдать запрещенный предмет, но он достал из рукава нож, который сделал сам, и попытался напасть на сотрудника колонии.

Казакевич был обезоружен благодаря грамотным действиям войскового наряда.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

Напомним, что 8 октября 2016 года 18-летний студент напал на посетителей торгового центра. В марте 2017 года суд признал Казакевича виновным в убийстве сотрудницы торгового центра, покушении на убийство и злостном хулиганстве.

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Молодой человек был приговорен в 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Во время одного из заседаний Казакевич говорил:«Не раскаиваюсь, вину признаю»

В июне 2017 года Верховный Суд, рассмотрев дело в апелляционном порядке, оставил приговор без изменений.

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Осужденный Владислав Казакевич напал на контролеров Шкловской колонии

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