﻿ Под Бобруйском рабочего насквозь проткнула доска | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Под Бобруйском рабочего насквозь проткнула доска

27.11.2017 - 21:08

Новости Беларуси. 43-летний мужчина получил серьезную травму на рабочем месте. Все произошло на территории лесопилки в деревне Березовичи.

Как сообщает «Вечерний Бобруйск», «никто не успел ничего понять. Кусок доски откуда-то прилетел и проткнул мужчину насквозь в области грудной клетки».

По предварительным данным, доска вылетела из пилы пилорамы, работающей рядом.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил охраны труда».

Что грозит нанимателю за нарушение норм по охране труда?

Получили травму на работе – что делать в первые минуты?

Фото носит иллюстративный характер

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Обвал шахты в Молдове: погибли три человека
Обвал шахты в Молдове: погибли три человека
К поискам пропавшей аргентинской подлодки подключился модифицированный самолет NASA
К поискам пропавшей аргентинской подлодки подключился модифицированный самолет NASA
Фото: СК
В Сморгонском районе нашли тело пропавшего грибника в лесном болоте
Автомобиль влетел в толпу на соревнованиях по дрифту в Японии
Автомобиль влетел в толпу на соревнованиях по дрифту в Японии
Жителей британского Оксфорда эвакуируют из-за химической угрозы
Жителей британского Оксфорда эвакуируют из-за химической угрозы
В Японии вышедший из строя дрон упал в толпу: пострадали 6 человек
В Японии вышедший из строя дрон упал в толпу: пострадали 6 человек
Отключили ребенка от аппарата искусственной вентиляции легких: врач о состоянии мальчика, тонувшего в Свислочи
Отключили от аппарата искусственной вентиляции легких: врач о состоянии мальчика, тонувшего в Свислочи
Фото: МЧС
В Климовичском районе железобетонная плита здания кормцеха упала на мужчину
Все новости по теме Несчастный случай
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru