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Под Могилёвом представители силовых ведомств научились обходиться со снаряжением, которое позволяет работать на глубине до 20 метров

28.10.2017 - 16:07

Новости Беларуси. Искать затонувшие клады и работать под водой при низких температурах. Под Могилёвом в 188 инженерной бригаде представители силовых ведомств учились обходится со снаряжением, которое позволяет работать на глубине до 20 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Спецификой этих сборов было то, что погружаться пришлось практически при нулевой видимости.

Александр Анчук, командир учебного водолазного взвода:
На момент обучения мы прошли все виды снаряжения, изучили медицинское обеспечение водолазных спусков.   

Всем, кто успешно прошёл испытания, а в задачи входило проведение инженерно-технических и разведывательных работ, присвоена квалификация.

Под Могилёвом представители силовых ведомств научились обходиться со снаряжением, которое позволяет работать на глубине до 20 метров

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