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«Предприятие государственное, все люди верят». Как Могилевский спецкомбинат монополизирует рынок ритуальных услуг

12.04.2017 - 20:10

Новости Беларуси. В Могилевской области пресекли попытки монополизировать рынок ритуальных услуг. Унитарные предприятия, на балансе которых находятся городские кладбища, несколько лет создавали серьезные трудности частникам. По сути, не оставляя клиентам выбора, куда идти в трудной ситуации.

Нечестной игрой заинтересовались в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В поисках дополнительной прибыли Могилевский спецкомбинат по обслуживанию населения решает надавить на конкурентов. Их ставят абсолютно в неравные условия. Копать могилы нельзя, это вотчина государственной конторы. А если везете похоронную процессию, платите солидные деньги. Антимонопольные органы, изучив ситуацию, вмешались. Нарушения исправили.

Юрий Прокопенко, СТВ:
Однако руководство спецкомбината не останавливается и вводит новую платную услугу. Обязательную. Если погребением занимается другая организация, заказчик должен заплатить за контроль: от выкапывания могилы до захоронения. Услуга не из дешевых. У каждого кладбища свой тариф. В среднем это 200 рублей.

Александр Москалев в прошлом году хоронил мать. Все заботы по организации похорон доверил предпринимателю. Сам пришел лишь в ритуальное бюро за разрешением на погребение. Но чтобы получить документ, пришлось заплатить за контроль.

Александр Москалев, житель Могилева:
Предприятие государственное, все люди верят. Тем более психологическое состояние, моральное у людей такое, что тяжело. Никто не может перепроверить. Даже в голову не приходит, что вас обманывают.

Чтобы не потерять клиента, частники существенно скинули цены. Индивидуальный предприниматель из Могилева Вячеслав Рубанов брал за стандартный комплекс услуг по погребению 200 рублей. В то время как тариф комбината был вдвое выше. Клиенту ведь еще и за контроль надо заплатить. А не заплатит – получит проблемы.

Вячеслав Рубанов, индивидуальный предприниматель:
Были случаи, когда закрывали ворота. И вот катафалк подъезжал к воротам, они были закрыты, и людям приходилось уже дальше идти пешком. То есть брали на плечи и несли и не важно, какое это было расстояние.

В ситуацию снова вмешались антимонопольные органы и нарушение снова исправили. Необоснованное взимание денег прекратилось. Предприятие заплатило штраф более восьми тысяч рублей. Не помогла и апелляция в областном экономическом суде.

Александр Алексеенко, заместитель начальника главного управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли по Могилевской области:
Антимонопольный орган подобные нарушения могилевского предприятия квалифицировал по двум статьям закона: злоупотребление доминирующим положением и осуществление недобросовестной конкуренции.

Руководство предприятия запретило охране пускать телевизионную группу на кладбище. Закрытым оказался для нас и вход в административное здание. Ушла от разговора и главный инженер.

Телефонная беседа с директором также оказалась непродолжительной. Как будто говорить не о чем, история не закончена, будем обращаться в Верховный суд. А Александр Москалев в судебные органы уже обращался и выиграл. Спецкомбинат теперь обязан вернуть ему заплаченные деньги и вдобавок возместить моральный ущерб.

«Предприятие государственное, все люди верят». Как Могилевский спецкомбинат монополизирует рынок ритуальных услуг

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