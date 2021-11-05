Президент о 7 ноября: «Я долго думал, как же обозначить этот праздник, чтобы вы восприняли его»
Новости Беларуси. В Беларуси будут и дальше создаваться лучшие условия для жизни людей. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Могилев. В областной клинической больнице открыты два новых корпуса – кардиотерапевтический и кардиохирургический, а еще консультационный блок для пациентов, современные палаты, операционные и реанимации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
То, что еще недавно казалось немыслимым, уже станет буднями могилевских врачей. Символично, что новый объект начал работу в преддверии праздника 7 ноября. По традиции в этот день в стране открывают социально-значимые объекты. 2021 год не стал исключением.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В свое время это был самый важный праздник наряду с Днем Победы. Потом «умные люди» во многих странах решили, что это плохой день, плохой праздник. Я так не считаю. По крайней мере, это наша история. И все, чем мы сегодня богаты, если у нас что-то хорошее есть, все это уходит корнями туда, в Советский Союз, советскую эпоху. Будучи раздавленными Великой Отечественной войной, а в Беларуси ничего не осталось после войны, мы возродили страну. И если бы не те времена, то многого мы не смогли бы создать и многое, что было создано, потеряли бы. Тем не менее времена идут, люди меняются. Я долго думал, как же обозначить этот праздник, чтобы вы восприняли его. И тогда было принято решение, что не отказываясь ни от чего, не разрушая памятники, дороги, имена, давайте сделаем этот праздник, к которому мы будем стремиться что-то в Беларуси прежде всего построить и подарить народу. В силу своих возможностей мы будем развиваться и создавать лучшие условия для жизни наших людей, насколько это возможно.
Вы видите, что мир совершенно одурел, ошалел и намного тяжелее стало работать. Особенно пандемия усилила давление больших государств на средние и малые, и, я уже говорил, для нас сейчас весьма важно выстоять, вытерпеть и победить в это трудное время. Самое главное сейчас – выжить. Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто вложил свой труд в эту стройку. Я был здесь совсем недавно и, честно говоря, сомневался, что мы успеем к 7 ноября, но губернатор сказал: успеем. Значит, как видите, успели. Мы построили этот комплекс, а также в микрорайоне Фатино оздоровительный комплекс. Я специально, выбирая в стране, куда поехать, решил, что в эти трудные времена здравоохранение и спорт – это то, что надо нашим людям.
«Чем революция отличается от бунта, мятежа и всего остального?» Анонс программы «Постскриптум»
Новости Беларуси. Мы находимся на пороге еще одной знаковой даты. Благодаря Октябрьской революции появилась независимая Беларусь. Такое мнение высказали эксперты в ток-шоу «Постскриптум», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
104 года назад произошло событие, которое перевернуло ход мировой истории. По мере приближение праздничной даты вновь разгорелись дискуссии о роли Октябрьской революции в белорусской истории.
Революция, произошедшая в 1917 году, без преувеличения оказала судьбоносное влияние на ход дальнейшей истории человечества. Этот тезис оспаривать невозможно, несмотря на то, что влияние оказалось как положительным, так и отрицательным. Кто и почему сегодня за красных?
Виктор Саевич, магистр политических наук:
Для меня Великий Октябрь – это величайшее событие не только XX века, я бы сказал вообще – это величайшее событие в истории человечества. Для меня Великая Октябрьская социалистическая революция однозначно со знаком «плюс», я здесь минусов не вижу вообще никаких. Потому что Великая Октябрьская революция совершила такой грандиозный скачок в развитии не только бывшей Российской империи, но и в истории человечества, что мы это еще не можем до конца осознать. Роль Великой Октябрьской социалистической революции полностью можно будет понимать только спустя много столетий – через 300, 400, 500 лет окончательно человечество по достоинству оценит.
Какая роль Октябрьской революции в истории становления независимой Беларуси? И как теперь, через более чем вековую призму, воспринимать те события?
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Какое место занимает в истории XX века Великая Октябрьская социалистическая революция (а я себе позволю именно это определение и никакое другое – не русская, как сейчас стало модно в России, а именно Великая Октябрьская социалистическая революция), то я считаю, что это одно из самых важных и глобальных событий XX столетия.
Вы можете это любить или не любить. Вот я против революции в принципе, потому что любая революция – это слом морали, это всегда выход за периметр дозволенного, это всегда противоправные действия. Всегда. Другое дело, что мы должны понимать, чем революция отличается от бунта, мятежа и всего остального.
О том, как белорусам относиться к революции и фигуре ее вождя, рассуждают гости программы «Постскриптум» на телеканале СТВ 2 ноября в 22:00.