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Президент посещает Могилевскую область

21.03.2017 - 10:46

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 21 марта с рабочей поездкой посещает Могилевскую область. Глава государства ознакомится с социально-экономическим развитием региона и готовностью области к весенне-полевым работам.

Президенту доложат о выполнении его поручений по развитию свободной экономической зоны «Могилев», привлечению иностранных инвестиций и их роли в развитии региона. Планируется, что Александр Лукашенко посетит предприятие «Кроноспан», где ознакомится с деятельностью группы компаний и инвестиционными проектами, которые уже реализованы или только предлагаются. Кроме того, посетит производство и выставку продукции.

Отметим, в 2010 году компания «Кроноспан» подписала инвестиционное соглашение с правительством Беларуси, по условиям которого открыто производство напольного покрытия и плит МДФ в Могилеве и Сморгони.

За это время здесь создано более тысячи рабочих мест, а средняя зарплата составляет 650 долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент посещает Могилевскую область

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