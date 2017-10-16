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Пьяный житель Могилева ударил таксиста бутылкой по голове во время поездки

16.10.2017 - 13:57

Новости Беларуси. Пьяный житель Могилева ударил водителя такси бутылкой во время движения.

По информации УСК по Могилевской области, 29-летний мужчина ударил стеклянной бутылкой таксиста. Водитель транспортного средства получил травму, но оказал нападавшему сопротивление и заявил в милицию.

Нападавшего пассажира задержали недалеко от места преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье «особо злостное хулиганство».

Проводится комплекс следственных действий, собираются доказательства и опрашиваются участники инцидента.

Несколько лет назад в Минске пассажиры набросились на водителя такси с ножом и отобрали у него кошелек – здесь подробнее.

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