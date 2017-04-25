Раз в год, на Радуницу, шлагбаум открыт: кто навещает могилы в зоне отчуждения

Новости Беларуси. Попасть на загрязненные после аварии на Чернобыльской АЭС территории 25 апреля можно было без специальных пропусков. Ежегодная практика на Радуницу – на контрольных пунктах ведется только регистрация. В этот день люди едут туда, где уже никто не живет – жива лишь память, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юрий Прокопенко, СТВ:
За этим шлагбаумом начинается зона отчуждения. Дальше – десятки захороненных деревень. Там и сейчас высокий уровень радиации, въезд – строго по пропускам.
И только раз в год, на Радуницу, шлагбаум открыт.
Асфальт, электрические опоры да вот этот памятник – вот и все напоминание о бывшей Куликовке. Еще 28 лет назад здесь была большая, по меркам Славгородского района, деревня. Сотня дворов, двухэтажная школа, клуб, магазин – все ушло в землю.
Михаил Земцов, житель Могилева:
Здесь стоял родительский дом, Земцовы фамилия. Нас все знали. Там, за садом, Земцова Николая Ивановича дом стоял.
Михаил Земцов сейчас живет в Могилеве. После чернобыльской трагедии здесь оставаться было нельзя, радиация зашкаливала – свыше 70 Кюри. Но каждый год вместе с родными мужчина приезжает на могилу отца и брата.
Михаил Земцов:
Как Сократ говорил – не зная прошлого, не будет настоящего. Очень приятно приезжать, вспоминать. Как все начиналось: детство, школа…
После аварии куликовцы разъехались кто куда. Могилев, Шклов, Бобруйск, некоторые уехали к родственникам в Россию и Украину. Но встречаются из года в год на этом месте.
Сегодня сюда приехали навести порядок, привязать на крест рушник и со старыми друзьями вспомнить тех, кого уже нет рядом.
Мария Лосева, жительница Шкловского района:
Приезжаю всегда с плачем. Начинаю от перекрестка и до конца, и когда прихожу сюда тоже. Вон мои родители, здесь похоронены. И сама хочу сюда.
Виктор Гаранский, житель Шкловского района:
Я приезжаю сюда каждый год. Здесь у меня лежат моей матери родители, надо отдать должное. И наше время придет, нам тоже надо будет, чтобы о нас заботились.
Инна Елина, жительница Могилева:
Здесь место очень душевное, оно напитанное нашей энергией. Наши корни здесь.
Об опасности напоминают работники администрации зоны отчуждения (каждому выдают памятку). А так здесь самое обычное деревенское кладбище, ухоженное и досмотренное.
Александра Плехова, председатель Васьковичского сельсовета Славгородского района:
За всеми закрепленными гражданскими кладбищами, находящимися в зоне отчуждения и отселения, закреплены организации района, которые стараются навести должный санитарный порядок.
В зоне радиационного загрязнения опасно долго находиться – дозиметры не обманывают. После Радуницы этот шлагбаум снова закроют.