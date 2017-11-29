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Руководство банка наградило сотрудников Могилевского УВД, которые освободили заложников

29.11.2017 - 17:43

Новости Беларуси. Сотрудники могилевской милиции получили награды от руководства банка за успешную спецоперацию по освобождению заложников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напоминаем, в начале прошлой недели в одно из отделений ворвался вооруженный пистолетом мужчина и стал требовать наличные. В заложники попали 12 человек. Уже через 40 секунд после срабатывания тревожной кнопки здание оцепили сотрудники милиции, а внутрь под видом банковского работника зашел безоружный полковник Александр Васильев.

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Переговоры прошли успешно, заложники были отпущены, а чуть позже после погони и перестрелки задержали и самого грабителя. Руководство банка решило наградить всех сотрудников органов внутренних дел, принимавших участие в спецоперации. Они получили памятные подарки – именные наручные часы и благодарственные письма.

Сергей Гецеров, командир отделения группы задержания Ленинского районного отдела департамента «Охрана» Могилева:
У преступника шансов избежать задержания шансов не было. Мы этому учимся, мы к этому готовы.

Виктор Ананич, председатель правления банка:
К сожалению, есть такие вопросы, когда необходима помощь правоохранителей, и всегда эти люди были впереди.

Потому искреннее спасибо всем сотрудникам Могилевского УВД.

Сотрудников могилевской милиции по поручению Президента Беларуси отметят и на государственном уровне. Все, кто рисковал жизнью, представлены к госнаградам.

Руководство банка наградило сотрудников Могилевского УВД, которые освободили заложников

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