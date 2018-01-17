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Сафари по-белорусски. В Дрибине задержали браконьеров

17.01.2018 - 16:47

Новости Беларуси. Сафари по-белорусски устроили трое товарищей в Дрибинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На промысел выходили подготовленными, а вот документов на охоту у мужчин не было. Преследуя добычу, вооруженные браконьеры сами попали в руки правоохранителей. И теперь за незаконную охоту и незарегистрированное оружие им может грозить серьезное наказание.

Юрий Прокопенко, СТВ:
В этих лесах полно дичи. На слегка припорошенной снегом земле то здесь, то там следы зайца, волка, косули. В расчете на богатую добычу трое приятелей решили под покровом ночи отправиться на сафари.

Между собой распределили роли и обязанности. Один сидел за рулем, второй подсвечивал окрестности специальной фарой, а третий, гость из Москвы, держал наготове заряженный карабин. Но вместо зверя на горизонте появились инспекторы природоохраны, которые проводили обычный рейд.

Ни удостоверения на право охоты, ни охотничьей путевки – стандартных документов – у задержанных не оказалось. А в автомобиле обнаружен незарегистрированный карабин, переделанный в автоматическое оружие и 30 патронов к нему.

Кроме того, в машине инспекторы нашли еще и гладкоствольное охотничье ружье – тоже незарегистрированное и четыре обоймы с боеприпасами. 

Сергей Радкевич, заместитель начальника Могилевской областной инспекции охраны животного и растительного мира:
Как впоследствии было установлено, охотничий карабин «Сайга» был ввезен на территорию Беларуси с Российской Федерации незаконным путем в обход установленного пункта пропуска.

Граждане, находящиеся в автомобиле, признались, что они осуществляли охоту на данном сельскохозяйственном поле, которое является охотугодьями. Осуществляли охоту на лису и зайца, как они сказали.   

Подстрелить никого из зверей мужчины не успели. Однако отсутствие добычи вряд ли смягчит наказание. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

Юрий Прокопенко, СТВ:
Статья «Незаконная охота, совершенная с использованием механических транспортных средств» предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы. Скорее всего, охотникам придется отвечать и за незаконные действия с оружием. Сейчас проводится экспертиза. Все трое находятся под стражей.

В Дрибине браконьеры устроили сафари по-белорусски

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