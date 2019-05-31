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Самая красивая девушка Беларуси пронесла «Пламя мира» в Александрии

31.05.2019 - 20:10

Новости Беларуси. «Пламя мира» продолжает свой путь по стране. 31 мая главный символ вторых Европейских игр встречали Шклов и Александрия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В агрогородке Александрия «Пламя мира» по центральной улице пронесли председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин, «Мисс Беларусь – 2018» Мария Василевич, заслуженный мастер спорта Ксения Санкович.

Огонь побывал в школе, где учился Александр Лукашенко и на Трофимовой кринице. Сюда символ Игр доставила пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт.

Сергей Тетерин, председатель Белорусской теннисной федерации:
Вторые Европейские игры все-таки принесут радость от тех успехов, которые ждет весь народ наш. Я думаю, что мы частичку вот этим факелом, пробежав сегодня по могилевской земле, вложим в те успехи, которые будут у наших спортсменов.

Мария Василевич, «Мисс Беларусь – 2018»:
Очень почетно принять участие в эстафете огня. И очень здорово, что огонь идет по всем уголкам нашей большой страны и все люди узнают о предстоящем первенстве. Я уверена, это первенство пройдет на самом высоком уровне.

Следующим городом на пути эстафеты станут Горки. «Пламя мира» побывает в знаковых местах города – молодежном культурно-развлекательном центре, ботаническом саду.

Финиширует маршрут эстафеты на центральной площади, где пройдет тематический флешмоб.

«Мисс мира-2018». Мария Василевич показала лучший результат за всю историю участия Беларуси в конкурсе

Люди в материале: Сергей Тетерин, Мария Василевич, Наталья Эйсмонт
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