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СК возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц по факту смерти ребенка в Могилеве

08.11.2017 - 15:48

Новости Беларуси. По факту смерти ребенка из-за обрушившейся кровли пустующего здания возбуждено еще одно уголовное дело.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя СК Юлию Гончарову, 8 ноября было дополнительно возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Могилевского горисполкома по статье «служебная халатность».

Дело было возбуждено из-за невыполнения требований законодательства, которые регламентируют порядок сноса самовольно возведённых построек, что по неосторожности повлекло за собой смерть ребенка впоследствии.

Также продолжается расследование по факту причинения смерти по неосторожности.

Напомним, днем 1 ноября на двух детей обрушилась кровля на недостроенном объекте в Могилеве.  Один мальчик умер на месте трагедии, второй был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Пострадавшего при обрушении кровли в Могилеве мальчика прооперировали – здесь подробнее.

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