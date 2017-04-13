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Скончалась 4-летняя девочка, избитая сожителем матери в Могилевском районе

13.04.2017 - 16:27

Новости Беларуси. Больше недели за жизнь 4-летней малютки боролись врачи. Спасти девочку не удалось.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Управлением Следственного комитета по Могилевской области расследование уголовного дела продолжается. Действия 26-летнего обвиняемого переквалифицированы следствием на убийство заведомо малолетнего лица с особой жестокостью (ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса). Он под стражей. 

В начале апреля девочку с тяжелыми травмами доставили в реанимацию.

Закрытая черепно-мозговая травма с отеком головного мозга, переломы и многочисленные гематомы по всему телу. «Шансы выжить у ребенка крайне малы», – говорили врачи.

Оставшись с четырехлетним ребенком дома наедине, сожитель матери решил заняться ее воспитанием. Свой авторитет и силу демонстрировал кулаками. Когда увидел, что девочка больше не сопротивляется, ушел, а придя под утро, вызвал скорую.

«Он часто ходил пьяным. Другой раз мимо идешь, он здоровается, и иной раз страшно становилось» (подробности).

В Могилевском районе сожитель матери до смерти избил 4-летнего ребенка

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