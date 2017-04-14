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Сотрудничество промышленных предприятий: провинция Хунань и Могилевская область подписали дружественное соглашение

14.04.2017 - 19:03

Новости Беларуси. Могилевская область и китайская провинция Хунань будут сотрудничать в металлургии и машиностроении.

Партнерское соглашение 14 апреля подписали руководители регионов в городе на Днепре.

Опыт кооперации уже есть. На заводе «Трансмаш» налажено совместное производство строительной и коммунальной техники. Также Могилевская область планирует поставлять в провинцию Хунань, население которой около 70 миллионов, продукты питания.

Ду Цзяхао, секретарь комитета Коммунистической партии Китая провинции Хунань:
Могилевская область является передовой в плане промышленного производства, поэтому в первую очередь, я думаю, мы найдем точки соприкосновения в сотрудничестве промышленных предприятий, и не только.

Думаю, что продукты питания, произведенные в Могилевской области, смогут попасть на стол жителя провинции Хунань.

Владимир Доманевский, председатель Могилевского облисполкома:
Провинция Хунань заинтересована в поставках наших продуктов питания.

С прошлого года мы начали активно поставлять молочные продукты в Китай, пиво, воду, соки.

И ряд других продовольственных товаров, которые востребованны там.

Соглашение об установлении дружественных отношений предусматривает сотрудничество не только в экономике, но и в социальной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, стороны договорились об открытии в Могилеве представительства провинции Хунань.

Сотрудничество промышленных предприятий: провинция Хунань и Могилевская область подписали дружественное соглашение

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