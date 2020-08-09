Спасатель МЧС: «Я родился в 1994 году. Времена, по рассказам матери, были непростыми»
Новости Беларуси. Спасатель из Могилева Никита Чаховский рассказал, как прошло его детство, и как он пришел к тому, чтобы работать в МЧС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
«Я родился в 1994 году. Получается, я ровесник Республики Беларусь»
Никита Чаховский, пожарный аварийно-спасательного отряда Могилевского областного управления МЧС:
Я родился в 1994 году. Получается, я ровесник Республики Беларусь. В этом году были первые выборы, и мама рассказывала, что принимала в них активное участие, выбирала будущее для себя, для меня, для страны.
Времена, по рассказам матери, были непростыми. Ей приходилось на двух, на трех работах трудиться, чтобы я ни в чем себе не отказывал, чтобы у нас все было. Все детство бегал во дворе в футбол, занимался спортом в различных секциях с самой начальной школы. Занимался многими видами спорта: футбол, настольный теннис, гребля. Долгое время занимался потом очень серьезно биатлоном, достиг определенных успехов: и чемпионом Беларуси был, и в национальной команде был. Сейчас занимаюсь легкой атлетикой.
Стал спасателем и ни разу не пожалел о своем выборе
Когда заканчивал школу, стоял выбор будущей профессии. Выбор у меня был: стать спасателем или получать высшее спортивное образование. Выбор свой я сделал в пользу спорта, но в конце концов пришел к тому, чтобы стать спасателем. Ни разу не пожалел о своем выборе.
Работа мне очень нравится. Спорт в этом мне очень помогает. Это командная работа. Здесь все зависит не только от одного спасателя, а от целой команды спасателей. Мы поддерживаем друг друга. Всегда каждый из моих товарищей готов подставить свое плечо, поддержать, помочь.
«Мы ровесники с моей страной. Мы многого достигли, но я уверен, нас еще ждет большое будущее»
Мы ровесники с моей страной. Мы многого достигли, но я уверен, нас еще ждет большое будущее. Вот я, например, уже посадил дерево, строю дом. Осталось дело за малым – вырастить сына.
Александр Лукашенко о выборах – 2020: «Это одна из самых сложных избирательных кампаний»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 9 августа проголосовал на президентских выборах, а после пообщался с журналистами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Была ли эта избирательная кампания самой тяжелой для вас?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я бы не сказал, что это самая тяжелая. Тяжести одинаковые всегда. Но это одна из самых сложных избирательных кампаний. Вы же понимаете, что в 2010 году, когда штурмом пытались взять Дом правительства, было не легче. А здесь сложность в том, что мы еще многого не знаем. Поэтому мы вынуждены, как вы видите, работать по всем фронтам.
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