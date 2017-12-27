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Спустя 72 года ветеран Максим Застрелов получил медаль «За отвагу»

27.12.2017 - 23:53

Новости Беларуси. Спустя 72 года награда нашла своего обладателя. Максим Застрелов – ветеран Великой Отечественной войны из Могилева, получил медаль «За отвагу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приказ о награждении был издан еще в 1945, но по ошибке красноармейца вписали в список погибших и медаль вручили только сейчас.

В свои 93 года Максим Застрелов бодро рапортует о получении награды. Медаль «За отвагу» привезли из российского посольства. Долгие десятилетия ветеран не знал, что его вклад в Великую Победу был высоко оценен  еще в годы войны.  

Юрий Прокопенко, СТВ:
Приказ о награждении красноармейца Максима Застрелова был издан еще 20 июня 45-го. Однако в наградной лист вкралась ошибка – в отметке о вручении было написали  «со слов умер». В послевоенной неразберихе такое иногда случалось.

Родился в Климовичском районе, попал на фронт в 19 лет. И уже вскоре на его гимнастерку повесили первую медаль «За отвагу». Автоматчик отличился в боях при освобождении Минска – задержал большую колонну немцев. А затем была операция в Восточной Пруссии. Молодой красноармеец вместе с группой товарищей заставил замолчать вражеский дзот под Кенигсбергом. Они ползком зашли с тыла и атаковали противника, вспоминает ветеран.

Максим Застрелов, ветеран Великой Отечественной войны:
Зашли туда. Ура и гранатами. Куда им деваться. Кого убило, кого взяли, кого туда-сюда. А там было два пулемета и пушки две еще были. Это нашим войскам позволило уйти вперед.

Более 70 лет спустя зять Максима Застрелова нашел в поисковой системе сведения о награждении. Обратились в военкомат, вышли на российские архивы, где информацию подтвердили. Теперь вторая медаль «За отвагу» украшает пиджак ветерана.

После войны Максим Застрелов сменил армейские погоны на милицейские, дослужился до полковника. Главным достижением жизни считает семью – четверо детей, 8 внуков, 11 правнуков. С женой Надеждой Прокофьевной, тогда еще просто студенткой техникума Надей, он встретился в начале пятидесятых. Случайно познакомились в поезде и с тех пор не расстаются.

Надежда Застрелова, жена:
Он на семь лет меня старше. Не знаю, как он. Но он нравился мне. Не понимаю, что такое любовь чересчур. Вот когда стали жить вместе, тогда уже все вместе. Но конечно без него, если куда-то уедет – переживаешь, всю жизнь так. Так что, думаю, что была любовь. Нормальная.

Максим Застрелов:
Что я еще живу, то если бы не она, не было. Она ухаживает за мной.

В квартире у Застреловых просто и уютно. Говорят, Новый год будут встречать по-стариковски: по бокалу шампанского под советское кино. А днем придут гости. Правнуки хотят посмотреть на новую фронтовую награду деда Максима.

Спустя 72 года ветеран Максим Застрелов получил медаль «За отвагу»

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