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Студенты любя называют его «дед-атлет»: 80-летний могилевчанин дает фору молодым в подтягивании и отжимании

05.12.2017 - 20:35

Новости Беларуси. Герой нашего следующего сюжета в свои 80 лет демонстрирует чудеса физической формы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Могилевчанин Виктор Попроцкий, не замечая годы, работает в вузе физруком, и многим молодым еще даст фору.

Тяжёлой атлетикой Виктор Попроцкий увлекся еще в ранней юности. Его впечатлил образ и физическая сила Рахметова из романа «Что делать?». Юноша решил стать сильнее героя любимой книжки. И сейчас в свои 80 легко даст фору многим молодым.

Юрий Прокопенко, СТВ:
Скоротечным получился поединок по армрестлингу. Но все честно. Уступить такому сопернику вовсе не зазорно.

До 37 лет Виктор Попроцкий профессионально занимался тяжелой атлетикой. Но занятия в тренажерном зале бросить так и не смог. Организм требовал нагрузок. 35 подтягиваний, поднимание ног, планка, передняя горизонталь, гири, штанги, прокачка пресса. Физические упражнения помогают ему снимать стресс.

Виктор Попроцкий, доцент кафедры физвоспитания Белорусско-Российского университета:
Волшебных упражнений нет. Есть регулярное выполнение упражнения. Если делаешь по системе и она начинает устаревать организм же привыкает к определенным упражнениям – нужно менять, чтобы опять был стимул.

Виктор Степанович «пишет носом» цифры от единицы до пятисот. А это упражнение рассчитано на шею. Говорит, что благодаря такому рисованию у него до сих пор нет проблем с памятью. А еще для отменной физической формы важен здоровый рацион.

Виктор Попроцкий:
Утром каша и чай с финиками, изюмом и курагой – небольшая порция. В обед я ем куриное мясо или рыбу.

На пенсию Виктор Попроцкий так и не ушел. Вот уже полвека учит студентов. Этот тренажерный зал появился по его инициативе. Раньше здесь была котельная. Оборудование и инвентарь, правда, староватые. Но какая разница с помощью чего качать мышцы. Студенты любя называют своего преподавателя «дед-атлет», но многие упражнения повторить не могут.

 

Станислав Смоляр, студент Белорусско-Российского университета:
Я вот наблюдал, как он что-то делает и я просто не понимаю, как это можно делать.

Наталина Бутылина, студент Белорусско-Российского университета:
Он нам все упражнения объясняет и показывает. Меня удивляет его возраст, физическая подготовка.

Независимо от возраста, двери в тренажерный зал открыты для каждого. Виктор Попроцкий напоминает – спорт это работа, а физкультура – забота, прежде всего о себе.

Студенты любя называют его «дед-атлет»: 80-летний могилевчанин дает фору молодым в подтягивании, отжимании и поднятии штанги

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