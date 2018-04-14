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«Такие обряды – они всегда помогают». В Могилевской области прошли Засевки

14.04.2018 - 14:42

Новости Беларуси. В Могилевской области с праздника Засевки началась самая горячая пора для сельчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По правилам обряда, женщины закапывают во вспаханную землю горшочек с кашей на ровные и сильные всходы, а кусочек хлеба – на богатый урожай. Поклониться первой борозде – обязательная часть программы.

Мария Чмырева, солист фольклорного ансамбля:
Такие обряды – они всегда помогают. В Беларуси у нас это все будет. Должно быть. И расти все, все чтобы хорошо было.

Провести сев яровых зерновых и зернобобовых в Могилевской области планируют меньше, чем за две недели. А летом рассчитывают на урожай богаче прошлогоднего, ведь посевы перезимовали отлично.

«Такие обряды – они всегда помогают». В Могилевской области прошли Засевки

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