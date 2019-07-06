Тина Кароль, Лев Лещенко и папараць-кветка в небе. Фишки купальского гала-концерта в Александрии
Новости Беларуси. Тема малой родины и гала-концерт с участием лучших артистов Беларуси, России, Украины – в Александрии отмечают Купалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этом живописном уголке Шкловского района собрались тысячи гостей, чтобы стать частью красочного народного действа: костер, плывущие венки, таинственная папараць-кветка. Традиционно организаторы Купалья подготовили тематические подворья, игровые программы, музыкальные выступления. Кульминация праздника – гала-концерт на главной площадке.
На берегу Днепра весь день работает и наша съемочная группа. Подробности в видеоматериале Евгения Пустового.
Евгений Пустовой, СТВ:
Сейчас за моей спиной проходит репетиция гала-концерта, а над головой летают самолеты. Магия этой волшебной ночи собрала и земляков, и гостей из разных стран уже в десятый раз.
Впервые на малой сцене праздника коллективы изо всех уголков Беларуси. Основной мотив и выступлений, и самого фестиваля – это малая родина.
Александрия – малая родина нашего Президента. Несмотря на летние каникулы школа, в которой учился Александр Лукашенко, гостеприимно открыла свои двери. Любой желающий мог посидеть за партой, за которой когда-то сидел глава государства. Есть примета: после этого можно ждать карьерного повышения.
Набиль Буршалли, советник посольства государства Палестина в Беларуси:
Я сидел за партой Президента. Каждый надеется и мечтает быть лучше. Я не претендую на пост президента ни в какой стране, но приятно было сидеть за этой партой.
Окунуться в атмосферу праздника можно в печатном дворе XVI века. Рядом – аттракционы, работают инсталляции. И, конечно, мастер-классы по плетению купальских венков.
– Вплетаем папоротник, чтобы девушки погадали наши, узнали, в какой стороне суженый. Бросали в нашу реку Днепр веночек. В которую сторону поплывет, в ту девушка и замуж пойдет.
– Не жалко, что девушки разойдутся-то?
– Нет, не жалко. Прибьется к бережку – значит, в девах останется пока что. Уплывет – пойдет замуж.
В 2019 году в Александрию по разным подсчетам съехались более 100 тысяч человек.
«Первое, что ощущаю в этой стране – это доброжелательность»: что говорят гости и участники «Александрия собирает друзей»
Анна Перетяпко, мастер народного творчества (Украина):
Мы недавно в Могилеве были в музее. У нас все так же, как у вас: вышиванки, обычаи, венки – все одинаково, потому так и продаются. Потому что у нас одинаковое все.
Сейчас идет подготовка к гала-концерту. Зажгут белорусские звезды и не только: рядом с пресс-центром находились гримерки Льва Лещенко и Тины Кароль, так что будет весело.
Организаторы обещают даже настоящую папараць-кветку, которая расцветет в небе. Салют будет проходить в течение 8 минут, дадут тысячу залпов. Затем эту инсталляцию украсит лазерное шоу с обязательными кострами вдоль берега Днепра.
«Первое, что ощущаю в этой стране – это доброжелательность»: что говорят гости и участники «Александрия собирает друзей»
Новости Беларуси. В Беларуси отмечают один из самых таинственных и любимых народных праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Издревле легенды ходили о чудесах, которые случаются только в Купальскую ночь. По-особому ее ожидают гости Александрии. Этот агрогородок в Шкловском районе вот уже в десятый раз становится центром празднований.
Что сейчас происходит на берегу Днепра, расскажет корреспондент Ирина Недобоева.
Ирина Недобоева, СТВ:
Мы в самом центре праздника Купалье. Глаза разбегаются от разнообразия кулинарии, мастер-классов и просто красоты. Вот и я не удержалась и решила примерить национальный костюм. В нем так комфортно, что даже не хочется возвращаться в свою повседневную одежду.
– Здравствуйте, девочки! Как вас зовут, откуда приехали?
– Здравствуйте. Алеся, Могилевский район.
– Что вы такого вкусного готовите?
– Это наша новиночка, беларускі перакус.
– А у меня получится это приготовить?
– Конечно!
Невозможно пройти мимо изделий ручной работы наших мастеров. Здесь прекрасно соседствуют белорусские, российские, эстонские и украинские подворья.
Хильда Рюттер, участница выставки-ярмарки (Эстония):
Так как у каждой национальности свой язык, немного разный, так и традиции немного разные. Но в очень многих моментах это все сходится. Так что что-то знакомое мы найдем здесь. Я не чувствую себя чужой, потому что все люди спокойные, радостные, доброжелательные.
Елена Бильчак, участница выставки-ярмарки (Украина):
Мы постоянные участники международных выставок. Я могу судить о многих странах, и в том числе о Беларуси. И то первое чувство, которое я ощущаю именно в этой стране – это очень большая гостеприимность, доброжелательность со стороны людей, со стороны клиентов, со стороны организаторов. Нам всегда очень приятно возвращаться в вашу страну. Особенно этот праздник, «Александрия собирает друзей», это в первую очередь действительно объединение многих народов.
Привет, Беларусь!
С каждой минутой гостей на празднике становится все больше. Сюда съезжаются почитатели национальных традиций, чтобы стать участником этого незабываемого действа на живописном берегу Днепра. Хороводы, плетение венков, прыжки через костер и, конечно, поиски той самой папороть-кветки.