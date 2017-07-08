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В Александрии готовятся с размахом отметить «Купалье»

08.07.2017 - 15:02

Новости Беларуси. Последние приготовления к самому яркому вечеру года завершаются сейчас в Александрии. В Шкловском районе традиционно с размахом отметят «Купалье», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2017 году проект расширил не только формат, но и географию участников.

На празднике ждут более 100 тысяч гостей в том числе из Украины, Польши, Германии, России, Литвы, Эстонии.

Зрелищные конкурсы, выставки и мастер-классы, а так же работа концертных и тематических площадок.

Все желающие смогут подключиться и к поиску заветного цветка папоротника. Специальный конкурс определит победителя в изготовлении купальских венков.

Изюминкой для зрителей станет эстрадно-цирковое шоу.

Вместо привычного Купала артисты покажут акробатические номера под открытым небом на главной сцене. 

Евгений Крыжановский, заслуженный артист Республики Беларусь:
Праздник становится праздником с большой буквы.

«Александрия» как и «Славянский базар» входит в статус хороших праздников белорусских.

Я не удивляюсь, что сегодня представлено 8 стран, и что он станет одним из международных праздников.

Примут участие в программе популярные эстрадные исполнители и зарубежные звёзды.

В финале грандиозного представления – фестиваль фейерверков в сопровождении лазерного шоу.

Берега Днепра в эту ночь будут освещать купальские костры. Ну, а те кто верит в магию – смогут закружиться в хороводах.  

В Александрии готовятся с размахом отметить «Купалье»

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