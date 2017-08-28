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В Белыничском районе насмерть сбили медведя, водителя транспортного средства ищут

28.08.2017 - 20:03

Новости Беларуси. Авария на трассе Минск – Могилев. Автомобиль сбил бурого медведя. От полученных травм животное скончалось. Водитель с места происшествия скрылся.

Правоохранители разыскивают очевидцев произошедшего.

Напомним, бурый медведь входит в Красную книгу Беларуси – водителю грозит внушительный штраф (400 базовых величин – 9 200 рублей).

На месте аварии, как сообщает tut.by, не обнаружили ни стекла, ни пластика. Что позволяет сделать вывод: медведя сбил грузовк с железной решеткой.

Александр Лапицкий, охотовед Белыничского лесхоза (комментарий TUT.BY):
Вряд ли водитель ночью ходил и собирал пластик или стекло, значит, был грузовик типа УАЗа. У импортных большегрузов бампер пластиковый, какой-то элемент остался бы, а тут ничего не нашли. По характеру повреждений животного видно, что водитель протащил медведя несколько метров. Недалеко от места аварии на заправке есть камера видеонаблюдения – возможно, с ее помощью удастся найти водителя.

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