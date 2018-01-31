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В Бобруйске из-за падения рентгенаппарата в больнице скорой помощи погиб мужчина

31.01.2018 - 16:37

Новости Беларуси. В Бобруйске в больнице скорой помощи погиб рабочий.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Могилевской области Оксану Соленюк, трагедия случилась 31 января в одном из филиалов больницы скорой помощи.

Погибший работал у демонтированного рентгенаппарата. По предварительным данным, часть аппарата или он сам могли придавить мужчину насмерть.

Выясняются причины произошедшего. Проводится проверка. По словам правоохранителей, инцидент мог быть несчастным случаем.

Накануне в Жабинке погиб рабочий.

Мужчина упал со строительной вышки-туры – здесь подробнее.

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