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В Бобруйске в конце сентября зацвела сирень

26.09.2017 - 13:51

Новости Беларуси. В конце сентября в Бобруйске зацвела сирень.

Видеодоказательство было опубликовано в социальных сетях. Очевидец явления, нетипичного для этих дат в календаре, назвала событие «второй весной».

Очевидец:
22 сентября. Смотрите, сирень зацвела. Классно.

В сентябре 2015 года в Беларуси наблюдалась теплая осень. В конце месяца в Могилеве зацвели каштаны, а в Бобруйске – яблони (смотрите здесь).

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Фото: скриншот из видео

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Фото: twitter.com/112by
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