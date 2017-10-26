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В Бобруйске задержали мужчину, который избил женщину-контролера и спустил на нее собак

26.10.2017 - 19:55

Новости Беларуси. Все произошло на территории частного подворья в Бобруйске. Женщина-контролер энергоснабжающей организации выполняла плановый обход.

Хозяин одного из домов на улице Жлобинской впустил специалиста, дал возможность проверить показания.

Татьяна Горбанюк, официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома:
В Бобруйске между контролером Бобруйских электрических сетей и 59-летним хозяином дома, после плановой проверки показаний электросчетчика, возник конфликт, в ходе которого мужчина ударил женщину. При выходе со двора домовладения, ее укусила за ногу собака, находящаяся там без привязи. Как сообщила сама работник электросетей, мужчина препятствовал ее выходу из дома, а затем ударил и натравил на нее собак. 

Крики услышали соседи. Они оказали женщине первую помощь. Вызвали скорую и милицию.

«Помогите!» – кричала женщина. Я вышел, у меня в руках топор был (соседи о нападении рассказывают здесь).

Хозяина дома задержали. Выяснилось, что 59-летний житель Бобруйска неоднократно имел проблемы с законом: несколько раз был судим.

Женщина-контролер доставлена в больницу.

На прошлой неделе мы рассказывали подробности истории, которая произошла в Минске. Нападению подвергся контролер общественного транспорта.  

«Перелом был, синяки на лице, люди кусаются очень часто». Контролеры говорят о своей работе и психологии «зайцев» здесь.

Нападение в Бобруйске

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«Помогите!» – кричала женщина. Я вышел, у меня в руках топор был: подробности нападения на контролера в Бобруйске
Изображение носит иллюстративный характер
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