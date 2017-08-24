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В центре Бобруйска из-за прорыва трубы забил фонтан теплой воды

24.08.2017 - 15:34

Новости Беларуси. Днем 23 августа в центре города Бобруйска забил фонтан теплой воды.

Как сообщает издание «Коммерческий курьер», на Октябрьской улице появился столб теплой воды. Высота «фонтана» – несколько метров.

По информации работников теплосетей, в районе прорыва проходили гидравлические испытания. Температура воды составила около сорока градусов. Причина прорыва выясняется, а к ремонту трубы уже приступили.

Никто из прохожих не пострадал.

Жители Бобруйска отмечали в соцсетях, что неожиданный фонтан стал «бесплатной мойкой машин» и «теплым дождем в конце лета».

В августе 2017 года из-за прорыва трубы пострадали несколько квартир многоэтажки на улице Есенина в Минске – здесь подробнее.

Источник: скриншот из видео, размещенном на YouTube-канале Tv Bobruisk

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