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В Горках рабочих засыпало грунтом в траншее, один человек скончался

04.08.2017 - 16:51

Новости Беларуси. В Горках рабочих, прокладывавших канализационную траншею, засыпало грунтом. До приезда спасателей мужчин из ловушки пытались извлечь очевидцы.

Пресс-служба Могилевского областного управления МЧС:
Работниками МЧС при помощи шанцевого инструмента из траншеи извлечены граждане  1975 г.р. и 1957 г.р., которые с травмами различной степени тяжести переданы работникам СМП, для оказания первой медицинской помощи. В 17-24 работниками СМП констатирована смерть одного из спасенных.

Обстоятельства произошедшего выясняют следователи.

Напомним, месяц назад аналогичная трагедия произошла в Лепеле. Во время игры на ребенка обрушился слой земли. Сначала помощь ему пытались оказать ровесники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда же мальчишки поняли, что самим это не под силу, они бросились за помощью. Но потерянное время вернуть не смогли ни профессиональные спасатели, ни врачи (подробности).

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