В Климовичском районе железобетонная плита здания кормцеха упала на мужчину

Новости Беларуси. Днем 1 ноября в результате обрушения железобетонной плиты в пустующем здании пострадал мужчина. Инцидент произошел в Климовичском районе.

По информации МЧС, в неэксплуатируемом здании кормоцеха свинарника при разборе конструкции обрушилась плита.

Фото: МЧС

Пострадал 42-летний мужчина. Для освобождения ему понадобилась помощь спасателей. Он был госпитализирован с переломом берцовой кости на ноге.

Фото: МЧС