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В Климовичском районе железобетонная плита здания кормцеха упала на мужчину

02.11.2017 - 13:34

Новости Беларуси. Днем 1 ноября в результате обрушения железобетонной плиты в пустующем здании пострадал мужчина. Инцидент произошел в Климовичском районе.

По информации МЧС, в неэксплуатируемом здании кормоцеха свинарника при разборе конструкции обрушилась плита.

Фото: МЧС

Пострадал 42-летний мужчина. Для освобождения ему понадобилась помощь спасателей. Он был госпитализирован с переломом берцовой кости на ноге.

Фото: МЧС

Накануне в Могилеве из-за обрушения кровли недостроенного здания погиб ребенок – здесь подробнее.

Фото: МЧС

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