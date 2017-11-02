В Климовичском районе железобетонная плита здания кормцеха упала на мужчину

Новости Беларуси. Днем 1 ноября в результате обрушения железобетонной плиты в пустующем здании пострадал мужчина. Инцидент произошел в Климовичском районе.
По информации МЧС, в неэксплуатируемом здании кормоцеха свинарника при разборе конструкции обрушилась плита.
Фото: МЧС
Пострадал 42-летний мужчина. Для освобождения ему понадобилась помощь спасателей. Он был госпитализирован с переломом берцовой кости на ноге.
Фото: МЧС
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