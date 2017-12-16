﻿ В Могилеве начал работу новый операционный корпус областного онкодиспансера | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Могилеве начал работу новый операционный корпус областного онкодиспансера

16.12.2017 - 14:50

Новости Беларуси. Новый операционный корпус начал работу в Могилевском областном онкологическом диспансере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одном месте теперь сосредоточен весь комплекс услуг, необходимых для оказания специальной помощи пациентам. Благодаря современному оборудованию медики здесь смогут проводить самые сложные хирургические вмешательства.

А количество операций новый корпус позволит  увеличить почти вдвое – до шести тысяч в год.

Их качество и эффективность станут значительно выше. В реестре болезней онкология сегодня прочно занимает в нашей стране второе место.

Но диагноз – рак, больше не звучит как приговор. Три четверти пациентов побеждают онкологию. 

Олег Суконко, директор Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:   
К великому сожалению заболеваемость опухолями растет. Мы вышли на рубеж – выявляем 50 тысяч больных по стране. Несмотря на рост, мы сдерживаем смертность. А смертность у нас от онкологических заболеваний она уменьшается. С каждым годом на 4-5%.

Этот операционный корпус построили в рекордные для такого объекта сроки – всего за полтора года. Государство вложило солидную сумму – около 25 миллионов рублей.

В Могилеве начал работу новый операционный корпус областного онкодиспансера

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Сергей Красный: «Центров, где все виды онкологической помощи сосредоточены, в США – около 30. В Беларуси их – 14. Сравните размер стран»
Сергей Красный: «Увеличение заболеваемости онкологической, в первую очередь, связано с успехами кардиологии»
В Гомельской области будет реализован белорусско-итальянский проект по диагностике женской онкологии
В Гомельской области будет реализован белорусско-итальянский проект по диагностике женской онкологии
«50 тысяч лет сохраненных жизней»: РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии подводит итоги 20-летней работы
«50 тысяч лет сохраненных жизней»: РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии подводит итоги 20-летней работы
Белорусские ученые пробуют диагностировать рак с помощью фотодатчика
Белорусские ученые пробуют диагностировать рак с помощью фотодатчика
В Минском онкодиспансере благодаря гранту из Японии появился новый УЗИ-аппарат
В Минском онкодиспансере благодаря гранту из Японии появился новый УЗИ-аппарат
Каждый домик на две семьи: проект фонда «Дети в беде» для онкоцентра в Боровлянах
Каждый домик на две семьи: проект фонда «Дети в беде» для онкоцентра в Боровлянах
РНПЦ онкологии и медрадиологии: мы развиваем высокотехнологичные методы лечения и для пациентов с запущенными опухолями
РНПЦ онкологии и медрадиологии: мы развиваем высокотехнологичные методы лечения и для пациентов с запущенными опухолями
Все новости по теме Онкология
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru