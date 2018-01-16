﻿ В Могилеве открыла сезон слаломная трасса, на очереди – ледовые катки | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Могилеве открыла сезон слаломная трасса, на очереди – ледовые катки

16.01.2018 - 10:12

Новости Беларуси. Долгожданное событие для жителей Могилева. Спустя полтора месяца с начала календарной зимы в Могилеве, наконец, открыла сезон слаломная трасса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После того как температура опустилась до минусовой, здесь активизировались снежные пушки. За несколько дней они намели тысячи кубометров искусственного снега. Толщина снежного покрова на склоне в среднем составляет 40 сантиметров. Теперь на мини-горнолыжном комплексе можно покататься на тюбингах, сноубордах, лыжах и снегоходе.

Анна Бураковская, житель Могилева:
Вот сдала экзамен пораньше в институте по хозяйственному праву и сразу приехала кататься. День отличный, погода классная, и трасса супер. Пока народа немного, можно замечательно тренироваться. Еще немножко покатаюсь.

Недолго ждать открытия сезона осталось любителям покататься на коньках. На этой неделе планируют заливать и ледовые катки. По всей стране погода позволяет создать сотни площадок для активного образа жизни. Только в Могилеве их будет четыре десятка.

В Могилеве открыла сезон слаломная трасса, на очереди – ледовые катки

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Когда можно покататься на слаломной трассе в Могилёве?
Когда можно покататься на слаломной трассе в Могилёве?
«Смогли троих детей поставить на лыжи. Очень рады»: российские туристы о Силичах
«Смогли троих детей поставить на лыжи. Очень рады»: российские туристы о Силичах
«Настроение очень хорошее». В Силичах открыли самую длинную трассу, планируют открыть первую и детскую
«Настроение очень хорошее». В Силичах открыли самую длинную трассу, планируют открыть первую и детскую
Горнолыжный центр «Силичи»
Беларусь на ладошке: горнолыжный центр «Силичи»
Бронза Сергея Долидовича на ОИ в Сочи: что произошло
Бронза Сергея Долидовича на ОИ в Сочи: что произошло
В горнолыжном центре «Силичи» открылся крытый каток
В горнолыжном центре «Силичи» открылся крытый каток
Фото: instagram.com/guberniev_dmitry
«Подменяли пробы? Что за бред»: Дмитрий Губерниев о дисквалификации российских лыжников
Покорители крутых склонов: как прошел чемпионат Беларуси по горнолыжному спорту среди любителей и ветеранов
Покорители крутых склонов: как прошел чемпионат Беларуси по горнолыжному спорту среди любителей и ветеранов
Все новости по теме Горнолыжный спорт
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru