﻿ В Могилеве произошло нападение на отделение банка‍ | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В Могилеве произошло нападение на отделение банка‍

20.11.2017 - 17:46

Новости Беларуси. В Могилеве мужчина захватил заложников в одном из отделений банка.

Как сообщает БЕЛТА, происшествие случилось днем. Мужчина захватил в заложники пять человек и начал выдвигать требование о предоставлении ему транспортного средства. На автомобиле злоумышленник выехал за город. Там его ждали бойцы ОМОН.

Мужчина оказал сопротивление. При себе у него находилось оружие, из которого он начал стрелять.

Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить силу. Злоумышленник был ранен в ногу. Его задержали, сейчас он находится в медучреждении.

Больше в результате инцидента никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело.

По информации СК, на месте событий работает официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Фото: vk.com/ilovemogilev

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Во Франции водитель намеренно въехал в группу иностранных студентов: три человека пострадали
Во Франции водитель намеренно въехал в группу иностранных студентов: три человека пострадали
Нетрезвый пассажир, угрожая ножом водителю, угнал такси в Шумилинском районе
Нетрезвый пассажир, угрожая ножом водителю, угнал такси в Шумилинском районе
В Японии из-за угрозы взрыва эвакуировали университет
В Японии из-за угрозы взрыва эвакуировали университет
© REUTERS, Brendan McDermid
The Atlantic: Что теракт в Нью-Йорке может рассказать о сторонниках «Исламского государства»
Мужчина, напавший с ножами на полицию Таллина, скончался в больнице
Мужчина, кинувшийся с ножами на полицию в Таллине, скончался в больнице
В Таллине полиция открыла огонь по вооруженному ножами мужчине
В Таллине полиция открыла огонь по вооруженному ножами мужчине
Нападение на отель в Сомали: число погибших выросло до 27
Нападение на отель в Сомали: число погибших выросло до 27
«Помогите!» – кричала женщина. Я вышел, у меня в руках топор был: подробности нападения на контролера в Бобруйске
«Помогите!» – кричала женщина. Я вышел, у меня в руках топор был: подробности нападения на контролера в Бобруйске
Все новости по теме Нападение
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru