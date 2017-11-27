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В Могилеве в восьмой раз провели Фестиваль творчества инвалидов Союзного государства

27.11.2017 - 11:03

Новости Беларуси. Фестиваль творчества инвалидов Союзного государства прошел в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сюда приехали творческие делегации со всех регионов Беларуси и шести российских областей – всего более трехсот человек. Это люди с ограниченными физическими возможностями, но с безграничными способностями. Их объединяет любовь к творчеству и самое главное - любовь к жизни.На декоративно-прикладной выставке множество работ – ярких картин, украшений и сувениров. Кроме того, участники фестиваля поют, танцуют, читают стихи, играют на музыкальных инструментах.

Анна Иванова, участник фестиваля:
Хотела бы показать людям с инвалидностью, в колясках, кто сидит дома, что жить можно, даже сидя в коляске, можно танцевать, быть красивой.   

Юрий Савушкин, участник фестиваля (Россия):
Многие из инвалидов по зрению являются талантами. Спорт, шахматы, шашки, да и художественная самодеятельность – это три таких момента, где инвалид по зрению может полностью составить конкуренцию зрячему человеку.

Фестиваль творчества инвалидов Союзного государства проводится в восьмой раз и лишь впервые прошел в Беларуси.

В Могилеве в восьмой раз провели Фестиваль творчества инвалидов Союзного государства

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