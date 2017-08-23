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В Могилеве выпустили школьные дневники с достопримечательностями города на обложке

23.08.2017 - 09:53

Новости Беларуси. В Могилеве выпустили школьные дневники с изображениями города. На обложке поместили фотографии местных достопримечательностей – ратуши, Звездочета, драматического театра и художественного музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тираж оригинальных дневников – 25 тысяч экземпляров.

Они уже отпечатаны и поступили в продажу. Такие дневники пользуются особой популярностью среди могилевчан.

Иван Вербицкий, учащийся 5 класса средней школы № 33 Могилева:
Я купил себе дневник. Перехожу в пятый класс, мои друзья тоже купили такие же. Вот наш Могилев – ратуша, театр, музей, Звездочет.

Жанна Горбатая, начальник производства Могилевской областной типографии имени Спиридона Соболя:
Мы посчитали, что вид дневника с такой обложкой будет радовать ученика, который будет им пользоваться, напоминать ему о значимых местах города Могилева. И, наверное, прививать больше любовь к нашему любимому городу.

 В 2017 году выпуском школьных дневников в Беларуси занимаются 10 полиграфических предприятий.

Каждое вправе оформлять обложки по своим эскизам, но с обязательным согласованием с Министерством образования. А вот изображения вроде принцесс, машинок или супергероев использовать на дневниках запрещено.

В Могилеве выпустили школьные дневники с достопримечательностями города на обложке
В Могилеве выпустили школьные дневники с достопримечательностями города на обложке
Фото. В Могилеве выпустили школьные дневники с достопримечательностями города на обложке

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