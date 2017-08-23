В Могилевской области перезахоронили останки воинов Красной Армии

Новости Беларуси. Церемония прошла в деревне Самулки, где на протяжении месяца в 1941 году вели ожесточенные бои подразделения 61 стрелкового и 20 механизированного корпусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь во время раскопок, которые проводились в августе 2017 года, специалисты поискового батальона белорусской армии

обнаружили останки 52 советских солдат с фрагментами амуниции.

Николай Борисенко, руководитель Могилевского областного поискового клуба:

Были подняты 12 медальонов. Из них пять прочитано, ну а остальные пока еще на экспертизе. Будем надеяться, что часть из них тоже будет прочитана.