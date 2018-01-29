﻿ В Круглянском районе женщина облила бензином бывшего мужа и подожгла его | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В Круглянском районе женщина облила бензином бывшего мужа и подожгла его

29.01.2018 - 15:44

Новости Беларуси. 55-летняя жительница Круглянского района подозревается в покушении на убийство, совершённом с особой жестокостью.

Как сообщает УСК по Могилевской области, женщина употребляла спиртные напитки в компании бывшего супруга, проживающего вместе с ней. В ходе ссоры подозреваемая облила 66-летнего мужчину бензином и подожгла. Потерпевшего госпитализировали с термическими ожогами лица и тела.

Сотрудники правоохранительных органов опрашивают жителей деревни. Будет проведён ряд экспертиз, ведётся сбор характеризующих материалов. Идёт подготовка к предъявлению обвинений подозреваемой.

Правоохранительные органы выясняют мотивы и обстоятельства случившегося.

В конце декабря 2017 года в Берестовицком районе произошло ЧП.

Пенсионер облил бензином и поджег бывшую жену (читать далее).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Майкл Дуглас и Кэтрин Зетта Джонс
Зачем люди создают семью с тем, кто гораздо старше или гораздо младше их?
Марианна Щеткина о нетрадиционных семьях: «Это не наше»
Марианна Щеткина о нетрадиционных семьях: «Это не наше»
«Если просто закрыть только в семье или женщину, или мужчину, то тесновато становится»
«Если просто закрыть только в семье или женщину, или мужчину, то тесновато становится»
Щеткина: «Не нужно рассуждать глобально, на весь мир, начинайте хотя бы со своей семьи»
Щеткина: «Не нужно рассуждать глобально, на весь мир, начинайте хотя бы со своей семьи»
Что общего у белорусов и бельгийцев: история о том, как в одной семье уживаются две ментальности
Что общего у белорусов и бельгийцев: история о том, как в одной семье уживаются две ментальности
Папа 6 детей об отцовском отпуске: «Достаточно на один день оставить одного мужика с одним ребёнком»
Эксперт в области любовных отношений: «Считаю, что в семье пульт управления – у женщины»
Мама шестерых детей: «Люди известные – очень закрыты. Они не показывают свои семьи, не говорят о семейных ценностях»
Все новости по теме Брак и семья
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru