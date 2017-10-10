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В Осиповичском районе поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде

10.10.2017 - 11:43

Новости Беларуси. 9 октября днем на железнодорожном переезде в Осиповичском районе произошла авария – поезд столкнулся с прицепом грузовика.

По информации МЧС, инцидент случился на переезде станции «Уборок». Грузовой поезд столкнулся с автомобилем МАЗ, водитель которого скрылся с места ДТП. Никто не пострадал.

После аварии автомобиль не был поврежден, а полуприцеп получил механические повреждения. Их получил и тепловоз. Кроме этого было повреждено 200 метров железнодорожного полотна – они подлежат ремонту.

На минувших выходных грузовик с корнеплодами столкнулся с двумя поездами под Барановичами: никто не пострадал – здесь подробнее.

Фото: МЧС
МЧС
Фото. МЧС
МЧС
Фото. МЧС
МЧС
Фото. МЧС

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