В Осиповичском районе на пожаре погибли молодая женщина и её 9-летняя дочь

Новости Беларуси. 4 февраля около 4 утра в МЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Копча.

По сведениям Могилевского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей кровля и перекрытие горевшего дома обрушились внутрь. 58-летний владелец дома находился на улице. Мужчина немедленно сообщил сотрудникам МЧС о нахождении в доме людей.

В процессе ликвидации пожара были обнаружены погибшие. Ими оказались 30-летняя дочь владельца дома и его 9-летняя внучка. Огонь уничтожил кровлю, перекрытия, повредил стены и имущество в доме.

Выясняются причины возгорания.

В Лидском районе в январе произошёл пожар.