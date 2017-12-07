В Осиповичском районе сгорел грузовик

Новости Беларуси. В Осиповичском районе горел грузовик.

По информации МЧС, инцидент произошел утром 6 декабря. Горевший грузовик ГАЗ-53 принадлежит Осиповичскому унитарному коммунальному предприятию жилищно-коммунального хозяйства.

В результате возгорания никто не пострадал.

Фото: МЧС

Сотрудники котельной до приезда пожарных начали тушить огонь.

Был поврежден салон, фургон и моторный отсек транспортного средства.

Фото: МЧС

Что стало причиной пожара – сейчас устанавливается.

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