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В отношении директора «Круглянской ПМК» возбуждено уголовное дело

29.12.2017 - 14:16

Новости Беларуси. В отношении директора госпредприятия «Круглянская ПМК №266» возбуждено уголовное дело.

По информации СК, прокуратура Могилевской области возбудила уголовное дело по статье «хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере».

Продолжается расследование данного дела. Собираются необходимые материалы, документация. Принимаются меры по возмещению ущерба, который был причинен предприятию.

В Следственном комитете проинформировали, что «следствие ходатайствовало перед прокурором о применении в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу». Это ходатайство было удовлетворено. 

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