В Шклове трактор с культиватором срезал крышу ВАЗа

Новости Беларуси. Вечером 23 апреля легковушка врезалась в культиватор.

Как сообщает УГАИ УВД Могилёвского облисполкома, за рулём ВАЗ находился 23-летний житель Шклова. Автомобиль двигался в сторону районной больницы.

На закруглении дороги машина столкнулась с культиватором ехавшего во встречном направлении трактора. Из-за столкновения легковушку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Fiat Punto.

Фото: vk.com/dtpmogilev / Дмитрий Антончик

В результате аварии водитель ВАЗа получил многочисленные травмы. Пострадавшего госпитализировали.

Весной 2018 года в Несвижском районе легковой автомобиль врезался в фуру.