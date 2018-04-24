В Шклове трактор с культиватором срезал крышу ВАЗа

Новости Беларуси. Вечером 23 апреля легковушка врезалась в культиватор.
Как сообщает УГАИ УВД Могилёвского облисполкома, за рулём ВАЗ находился 23-летний житель Шклова. Автомобиль двигался в сторону районной больницы.
На закруглении дороги машина столкнулась с культиватором ехавшего во встречном направлении трактора. Из-за столкновения легковушку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Fiat Punto.
Фото: vk.com/dtpmogilev / Дмитрий Антончик
В результате аварии водитель ВАЗа получил многочисленные травмы. Пострадавшего госпитализировали.
Весной 2018 года в Несвижском районе легковой автомобиль врезался в фуру.
Водитель легковушки погиб – подробнее здесь.