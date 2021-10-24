В стране серьёзный неурожай картошки? Разбираемся, хватит ли белорусам
Новости Беларуси. В Беларуси на этой неделе немало слухов вращалось вокруг картофеля. Интерес к бульбе подогрели еще в сентябре все те же украинские аналитики, которые намекнули, что раз Беларусь покупает картошку еще на стадии уборки, значит в стране серьезный неурожай, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун, СТВ:
Копаться в деталях украинским СМИ, видимо, было некогда, в итоге белорусы собрали урожай обвинений и фейков, что, мол, разучились картошку выращивать и сдали позиции в мировом рейтинге по производству корнеплода. При этом последние два года украинцы едят нашей бульбы в два раза больше, чем обычно. Значит, дефицита нет, да и в Минсельхозпроде уверены, что запасов хватит всем.
Юлия Мычка решила докопаться до сути картофельного вопроса.
Интерес к тому, чего и сколько накопали белорусы этой осенью, у соседних стран невероятно живой. Под критику попали почти все овощи: лук мелкий, морковь уже не та, но больше всего досталось картошке. Украинские аналитики заявили, что впервые Беларусь закупала картофель во время уборки своего. И незамедлительно сделали выводы: значит неурожай. На самом деле закупки действительно были, но не в государственных, а в частных интересах. Но кому какое дело, когда появился повод задеть за живое. Народное достояние превратилось в элемент политики. И уже сами белорусы заволновались, хватит ли картошки.
Александр Куксов, заведующий отделом Могилевской областной сельскохозяйственной опытной станции НАН Беларуси:
Как нет? Только берите. Если мы на экспорт будем отдавать ее… Тут уже свой внутренний рынок – это святое. Пожалуйста – берите. Мы отдаем на экспорт лишнее, то, что уже тут не востребовано.
С полей Дашковской опытной станции этой осенью собрали 2 000 тонн картофеля. Урожай на уровне 2020-го, но добиться такого в 2021 году было нелегко. Погода не раз огорчала аграриев.
Александр Куксов:
Конечно, когда была засуха, мы переживали за урожай картофеля. Но мы благодарны белорусской земле, что она все-таки нас отблагодарила. Потому что вложено очень много средств, чтобы получить урожай.
«Манифест», «бриз» и «скарб» – не магические заклинания, а сорта картошки, которыми сегодня гордится опытная станция, их особенно любят покупатели. Основа успеха – селекция и технология. Стратегический подход в выращивании нашей основной культуры отрабатывали не один год, потому слышать от соседей критику там, где белорусы уже «собаку съели», обидно вдвойне.
Александр Куксов:
Сейчас модное слово – обыкновенный фейк. Потому что урожай картофеля в Беларуси есть, и неплохой урожай. Внутренний рынок будет обеспечен на 100 %, что даже и на экспорт можно продавать. Поэтому то, что в интернете говорят, надо меньше слушать.
Свой картофельный урожай на опытной станции продают по 1 рублю за килограмм. Кстати, настоящую дашковскую картошку по хорошей цене можно купить только здесь. На рынке или перекупщики, или те, кто под раскрученным брендом продает пасленовую подделку. Магазин организовали рядом с хранилищем. Условия не хуже, чем в торговой сети: хочешь сеткой бери, хочешь выбирай из ящика нужного калибра. Здесь займутся и оптовыми продажами. На экспорт планируют продать больше половины накопанных клубней.
Вот так ритмично трудовые клубни отправляются в закрома в другой стороне Могилевского района. Это хранилища сельхозпредприятия «Тишовка». Картофельные «реки» здесь превращаются в картофельные горы. Урожай 2021 года едва вмещается под крышей аграрного склада.
Александр Кожемяко, главный экономист сельхозпредприятия «Тишовка»:
Мы находимся на картофелехранилище деревни Михалево. Это наше хранилище на 2 000 тонн картофеля. Здесь мы уже заложили 1 300 тонн картофеля продовольственного, то есть крупного, который пойдет на реализацию, в том числе заложена третья часть стабилизационного фонда, согласно распоряжению райисполкома, и заложено 600 тонн картофеля семенного, который весной мы будем использовать на посевах.
В 2021 году калибр клубней меньше прошлогоднего, но урожайность выше на 15 %, а это плюс 600 тонн к сбору 2020 года.
Надежда Дюндикова, сортировщица овощей сельхозпредприятия «Тишовка»:
Вот это урожай картошки 2021 года, она называется «гала». Хватает, я считаю, что и крупная картошка есть, и есть картошка-семянка. Крупную картошку мы затариваем в мешки на продажу, а семянка остается на следующий год на продовольствие, садить. В 2021 году в хозяйстве картошки хватает. Я уже 8 лет работаю на сортировке, и просто видно, что картошка хорошая в этом году.
Сейчас в хозяйстве картофелем рассчитываются за уже использованные средства защиты растений, семена, запчасти для сельхозтехники. В сельхозпредприятиях это обычная практика. Продать планируют только 200 тонн, остальное придержат до весны. Цена на сегодня – 1 рубль 10 копеек.
«Стали выкапывать, даже поразились». Что говорят белорусы про нынешний урожай картофеля? Читайте здесь.
Александр Кожемяко:
Первый показатель – конечно, затраты, которые были положены на гектар картофеля, и второй показатель – это спрос, это ажиотаж на рынке. Если спрос будет увеличиваться, а предложений мало, соответственно, картофель будет по цене намного выше, чем даже ожидаем сейчас.
Юлия Мычка, корреспондент:
А искусственно можно создать такой ажиотаж, такую PR-кампанию вокруг картофеля, чтобы на нее цены взлетели?
Александр Кожемяко:
Думаю, с помощью телевидения это можно создать.
Любые слухи по поводу продовольственной безопасности в Минсельхозпроде предлагают проверять на официальном сайте, где в цифрах и процентах онлайн отражается битва за урожай. В Могилевской области картофель уже полностью убрали с полей, а это 92 тысячи тонн.
Илья Мальчевский, начальник отдела Могилевского облсельхозпрода:
Еще ожидается в мелких крестьянских (фермерских) хозяйствах накопать порядка 25 тысяч тонн. Весь этот объем позволит нашу область обеспечить – и торговые сети, и социальные сферы – картофелем под полную потребность.
Ольга Коршун:
Добавим, что мы любим картошку все больше и больше. Так, по статистике, белорус в среднем в день съедает около полукилограмма бульбы. А всего на одного человека в нашей стране приходится 558 килограммов этого корнеплода. По производству картошки мы занимаем 11 место в мире. Так что зря в Украине волновались.
«Стали выкапывать, даже поразились». Что говорят белорусы про нынешний урожай картофеля?
Новости Беларуси. В Беларуси на этой неделе немало слухов вращалось вокруг картофеля. Интерес к бульбе подогрели еще в сентябре все те же украинские аналитики, которые намекнули, что раз Беларусь покупает картошку еще на стадии уборки, значит в стране серьезный неурожай, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун, СТВ:
Копаться в деталях украинским СМИ, видимо, было некогда, в итоге белорусы собрали урожай обвинений и фейков, что, мол, разучились картошку выращивать и сдали позиции в мировом рейтинге по производству корнеплода. При этом последние два года украинцы едят нашей бульбы в два раза больше, чем обычно. Значит, дефицита нет, да и в Минсельхозпроде уверены, что запасов хватит всем.
Некоторые о картофельном урожае в стране судят исключительно по личному дачному опыту.
– Так я и по даче своей чувствую. У меня на даче тоже неурожай, картошка мелкая.
– А у соседа?
– А у соседа крупная. У соседа же всегда лучше.
В стране серьёзный неурожай картошки? Разбираемся, хватит ли белорусам.
Конечно, первоначально, когда сухое лето было, мы испугались, что плохой урожай картошки будет, так как засуха очень сильно повлияла. Но когда мы стали ее выкапывать, мы даже поразились, что вроде бы картошка нормальная.
Картофельный ажиотаж «потушили» осенние ярмарки, где хозяйства и фермеры представили белорусский картофель во всей красе. Цены на второй хлеб штормят – от рубля и выше.
Про неурожай я не слышал. Но я вот пришел за картошкой и вижу, что картошка у этого гражданина – вот он продает – немного мелковатая и покрупнее, крупная. И у него цены нормальные. 70 копеек – мелковатая, рубль – крупная. Считаю, что это цена нормальная для картошки.
Беларусь полностью обеспечит и себя и даже готова поделиться с другими странами. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Белорусы забудут картофельные обиды и готовы продавать соседним державам, если тех устроит цена.