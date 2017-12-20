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Верховный суд оставил без изменения приговор черным риелторам из Могилева

20.12.2017 - 18:05

Новости Беларуси. В громком деле о «черных риэлторах» поставлена точка.  Приговор, вынесенный в июле 2017 года в Могилеве, Верховный суд оставил без изменений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, Игоря Гершанкова и Семена Бережного летом приговорили к исключительной мере наказания, еще двоим фигурантам суд назначил 22 и 24 года лишения свободы.

К рассмотрению апелляции в Минске приступили на прошлой неделе. В процессе были вынуждены сделать перерыв в связи с состоянием здоровья одного из обвиняемых.

По материалам дела, участники преступной группы совершали преступления на протяжении 6 лет.  Искали одиноких людей в тяжелом материальном положении, вынуждали продавать недвижимость в обмен на новую. А после, жертв поили алкоголем и жестоко убивали. Тела хоронили на одном из сельских кладбищ. Некоторые из жертв были погребены заживо.

Верховный суд оставил без изменения приговор черным риелторам из Могилева

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